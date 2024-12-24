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Парламентская газета

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Кто родился 25 декабря

Кто родился 25 декабря

Виктор Анатольевич Шептий (59 лет), член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Был сотрудником подразделения специального назначения ФСБ России «Группа «Альфа», возглавлял группу регионального отдела специального назначения управления ФСБ России по Свердловской области.

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