Кто родился 25 декабря

Виктор Анатольевич Шептий (59 лет), член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Был сотрудником подразделения специального назначения ФСБ России «Группа «Альфа», возглавлял группу регионального отдела специального назначения управления ФСБ России по Свердловской области.
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