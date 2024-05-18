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Перес разбил болид в конце 3-й практики в Имоле

Перес разбил болид в конце 3-й практики в Имоле

Перес попал в аварию в 3-й практике перед гонкой в Имоле. Пилот «Ред Булл» не сумел удержать машину при прохождении шиканы – болид подпрыгнул на поребрике, и в результате Перес врезался в стену.

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