В Западной Европе ближе к 2050 году

Обозреватель L’Opinion представил, как будет выглядеть мир в 2050 году. По его мнению, Москва установит контроль над Киевом и обоснуется во всей Восточной Европе, а на Западе привлекательность российского рынка быстро перевесит проект по формированию "европейской мощи".
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