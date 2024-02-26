В Западной Европе ближе к 2050 году

Обозреватель L’Opinion представил, как будет выглядеть мир в 2050 году. По его мнению, Москва установит контроль над Киевом и обоснуется во всей Восточной Европе, а на Западе привлекательность российского рынка быстро перевесит проект по формированию "европейской мощи".