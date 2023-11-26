Шойгу: Россия создала объединённую систему ПВО со всеми странами ОДКБ

Министр обороны заявил о наличии двусторонних соглашений с каждым из государств ОрганизацииРоссия создала объединённую систему противовоздушной обороны со всеми странами-участницами Организации договора коллективной безопасности.
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