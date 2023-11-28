Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Не забили Головин и Кузяев? Зато очередной гол у Оздева в Греции и дебютный в сезоне у Баранова, нет, не Василия, - в...«Реал» снова перв...
  • Лена Мисько
    В этот раз у ЭСК РФС будет много работы. После тура туда поступило уже 8 обращений. Больше всего претензий у «Локомо...«Реал» снова перв...
  • Лена Мисько
    не уж...  ты просто рискни - сделай ЭС менее прагматичную ))ТОТО. РПЛ-2023/24...

«Реал» снова первый, благородство Роналду, панчи «Динамо» и «Зенита», «Акрон» уволил Калешина после громких слов и другие новости

«Реал» снова первый, благородство Роналду, панчи «Динамо» и «Зенита», «Акрон» уволил Калешина после громких слов и другие новости

1. «Реал» вышел на первое место в таблице Ла Лиги, опередив «Жирону» после ничьей каталонцев с «Атлетиком» (1:1) в 14-м туре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
«Локомотив» ушел от поражения в матче очень тяжелом матче с «Балтикой». Гости после первого тайма вели с минимальным счетом, но ужасно провели вторую половину встречи, в середине тайма за несколько минут пропустили дважды и должны были проиграть этот матч. Ситуацию в компенсированное время спас Тимур Сулейманов, оформивший дубль — 2:2. Ответная встреча состоится уже в следующем году.
Ответить
4 час.
Лена Мисько
В этот раз у ЭСК РФС будет много работы. После тура туда поступило уже 8 обращений. Больше всего претензий у «Локомотива» (вот уж удивительно). По их мнению Казарцев полностью провалил игру (как и «Локо» концовку). По мнению представителей «Локо», судья не должен был засчитывать гол самарцев на 32 минуте матча, должен был назначить пенальти на 45-ой, удалять игрока «Крыльев Советов» на 49-ой и не должен был ставить пенальти на 98-ой. Кроме того, по трем эпизодам обратился «Факел». Воронежцы считают, что Кукуляк должен был назначить пенальти в ворота «Рубина» на 45-ой минуте, а также удалять казанских футболистов на 51-ой и 76-ой минутах. Ну и заодно жалобу написал «Краснодар». Мол, Иванов не назначил очевидный пенальти в ворота «Урала».
Ответить
3 час.
Лена Мисько
Не забили Головин и Кузяев? Зато очередной гол у Оздева в Греции и дебютный в сезоне у Баранова, нет, не Василия, - в Боснии. Готов традиционный вторничный обзор, как там #нашизаграницей* 🔘Александр ГОЛОВИН (&quot;Монако&quot;🇫🇷) Сыграл весь матч с ПСЖ и был одним из лучших на поле - 6 баллов от L&#39;Equip (https://t.me/amigomarkov/3601). Правда, это не помогло избежать крупного поражения - 2:5. 🔘Далер КУЗЯЕВ (&quot;Гавр&quot;🇫🇷) Сыграл весь матч против &quot;Нанта&quot; (0:0), а следуюший - с ПСЖ. 🔘Арсен ЗАХАРЯН (&quot;Реал Сосьедад&quot;🇪🇸) Вышел на замену на 67-й минуте матча с &quot;Севильей&quot; (2:1), но результативными действиями не отметился. Пока статистика (https://t.me/rbsportrb/17358) у Арсена так себе... 🔘Алексей МИРАНЧУК (&quot;Аталанта&quot;🇮🇹) Снова остался в запасе - на этот раз на игру с &quot;Наполи&quot; (1:2). К сожалению, у Алексея все сейчас обстоит так печально (https://t.me/rbsportrb/17355). 🔘Роман НОЙШТЕДТЕР (&quot;Вестерло&quot;🇧🇪) Остался в запасе на матч с &quot;Шарлеруа&quot; (2:3). 🔘Александр ФИЛИН (&quot;Эйпен&quot;🇧🇪) Остался в запасе на матч с &quot;Серкль Брюгге&quot; (0:2). 🔘Иван ЗЛОБИН (&quot;Фамиликан&quot;🇵🇹) Сыграл весь матч с &quot;Камачей&quot; (5:0) и остался в запасе на игру с &quot;Бенфикой&quot; (0:2) - обе игры были на Кубок Португалии. 🔘Станислав КРИЦЮК (&quot;Жил Висенте&quot;🇵🇹) Не был в заявке на кубковый матч с &quot;Серпой&quot; в Кубке Португалии (1:0), так как давно травмирован. 🔘Магомед ОЗДОЕВ (ПАОК🇬🇷) Сыграл 68 минут с &quot;Пансерраикосом&quot; и открыл счет в результативном матче (5:0). 🔘Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ (&quot;Арис&quot;🇬🇷) Был заменен уже в добавленное время матча с &quot;Панатинаикосом&quot; (2:0). 🔘Юрий ЛОДЫГИН (&quot;Панатинаикос&quot;🇬🇷) Остался в запасе на матч с &quot;Арисом&quot; (0:2). 🔘Алан ДЗАГОЕВ (&quot;Ламия&quot;🇬🇷) Объявил о завершении карьеры из-за очередной травмы. Алан сыграл за свою последнюю команду чуть более 10 минут... 🔘Григорий МОРОЗОВ (&quot;Бейтар&quot;🇮🇱) Матчи в Израиле отменены из-за боевых действий. 🔘Никита ХАЙКИН (&quot;Буде-Глимт&quot;🇳🇴) Команда готовится отпраздновать очередное чемпионство и играла с &quot;Бранном&quot; далеко не в оптимальном составе. Никиты не было в заявке. В итоге 2:4. 🔘Герман ОНУГХА (&quot;Вайле&quot;🇩🇰) Открыл счет в матче с лидером чемпионата &quot;Видовре&quot; на 10-й минуте, но сыграли команды с предпоследнего (&quot;Вайле) и последнего места 1:1. 🔘Егор ПРУЦЕВ (&quot;Целе&quot;🇸🇮) Был заменен на 118-й минуте кубкового матча с &quot;Нафтой&quot; из второй лиги. Команда Егора проиграла в серии пенальти. На матч чемпионата с &quot;Браво&quot; (2:0) не был в заявке. 🔘Магомедхабиб АБДУСАЛАМОВ (&quot;Пафос&quot;🇨🇾) Вышел на 76-йммнуте матча с &quot;Отеллосом&quot; (3:0). 🔘Александр КОКОРИН (&quot;Арис&quot;🇨🇾) Сыграл весь матч с АПОЭЛом (1:0). Хоть Кокорин и штатный пенальтист, он решил, что с точки в концовке матча пробьет Артем Шуманский. И тот был точен. (https://t.me/megabodr/1279) 🔘Дмитрий ЧЕРЫШЕВ (&quot;Санта-Колома&quot;🇦🇩) Команда победила &quot;Ордио&quot; (2:0), но уже без главного тренера из России. Дмитрий Черышев, расставаясь, сказал (https://t.me/rbsportrb/17280), что вошел с командой в историю андоррского футбола. 🔘Павел БАРАНОВ (&quot;Слога&quot;🇧🇦) Вышел после первого тайма и забил единственный гол (https://youtu.be/thZm1YRKfiQ?si=jsZTwEytqb3wq0lx) в матче со &quot;Звездой&quot;. 🔘Илья ГУЧМАЗОВ (&quot;Слога&quot;🇧🇦) Не был в заявке на матч со &quot;Звездой&quot; (1:0). * Здесь информация о российских игроках из высших дивизионов европейских чемпионатов за исключением первенств бывших союзных республик.
Марков кайфанул
Telegram
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх