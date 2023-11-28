«Реал» снова первый, благородство Роналду, панчи «Динамо» и «Зенита», «Акрон» уволил Калешина после громких слов и другие новости

Лена Мисько

Не забили Головин и Кузяев? Зато очередной гол у Оздева в Греции и дебютный в сезоне у Баранова, нет, не Василия, - в Боснии. Готов традиционный вторничный обзор, как там #нашизаграницей* 🔘Александр ГОЛОВИН ("Монако"🇫🇷) Сыграл весь матч с ПСЖ и был одним из лучших на поле - 6 баллов от L'Equip (https://t.me/amigomarkov/3601). Правда, это не помогло избежать крупного поражения - 2:5. 🔘Далер КУЗЯЕВ ("Гавр"🇫🇷) Сыграл весь матч против "Нанта" (0:0), а следуюший - с ПСЖ. 🔘Арсен ЗАХАРЯН ("Реал Сосьедад"🇪🇸) Вышел на замену на 67-й минуте матча с "Севильей" (2:1), но результативными действиями не отметился. Пока статистика (https://t.me/rbsportrb/17358) у Арсена так себе... 🔘Алексей МИРАНЧУК ("Аталанта"🇮🇹) Снова остался в запасе - на этот раз на игру с "Наполи" (1:2). К сожалению, у Алексея все сейчас обстоит так печально (https://t.me/rbsportrb/17355). 🔘Роман НОЙШТЕДТЕР ("Вестерло"🇧🇪) Остался в запасе на матч с "Шарлеруа" (2:3). 🔘Александр ФИЛИН ("Эйпен"🇧🇪) Остался в запасе на матч с "Серкль Брюгге" (0:2). 🔘Иван ЗЛОБИН ("Фамиликан"🇵🇹) Сыграл весь матч с "Камачей" (5:0) и остался в запасе на игру с "Бенфикой" (0:2) - обе игры были на Кубок Португалии. 🔘Станислав КРИЦЮК ("Жил Висенте"🇵🇹) Не был в заявке на кубковый матч с "Серпой" в Кубке Португалии (1:0), так как давно травмирован. 🔘Магомед ОЗДОЕВ (ПАОК🇬🇷) Сыграл 68 минут с "Пансерраикосом" и открыл счет в результативном матче (5:0). 🔘Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ ("Арис"🇬🇷) Был заменен уже в добавленное время матча с "Панатинаикосом" (2:0). 🔘Юрий ЛОДЫГИН ("Панатинаикос"🇬🇷) Остался в запасе на матч с "Арисом" (0:2). 🔘Алан ДЗАГОЕВ ("Ламия"🇬🇷) Объявил о завершении карьеры из-за очередной травмы. Алан сыграл за свою последнюю команду чуть более 10 минут... 🔘Григорий МОРОЗОВ ("Бейтар"🇮🇱) Матчи в Израиле отменены из-за боевых действий. 🔘Никита ХАЙКИН ("Буде-Глимт"🇳🇴) Команда готовится отпраздновать очередное чемпионство и играла с "Бранном" далеко не в оптимальном составе. Никиты не было в заявке. В итоге 2:4. 🔘Герман ОНУГХА ("Вайле"🇩🇰) Открыл счет в матче с лидером чемпионата "Видовре" на 10-й минуте, но сыграли команды с предпоследнего ("Вайле) и последнего места 1:1. 🔘Егор ПРУЦЕВ ("Целе"🇸🇮) Был заменен на 118-й минуте кубкового матча с "Нафтой" из второй лиги. Команда Егора проиграла в серии пенальти. На матч чемпионата с "Браво" (2:0) не был в заявке. 🔘Магомедхабиб АБДУСАЛАМОВ ("Пафос"🇨🇾) Вышел на 76-йммнуте матча с "Отеллосом" (3:0). 🔘Александр КОКОРИН ("Арис"🇨🇾) Сыграл весь матч с АПОЭЛом (1:0). Хоть Кокорин и штатный пенальтист, он решил, что с точки в концовке матча пробьет Артем Шуманский. И тот был точен. (https://t.me/megabodr/1279) 🔘Дмитрий ЧЕРЫШЕВ ("Санта-Колома"🇦🇩) Команда победила "Ордио" (2:0), но уже без главного тренера из России. Дмитрий Черышев, расставаясь, сказал (https://t.me/rbsportrb/17280), что вошел с командой в историю андоррского футбола. 🔘Павел БАРАНОВ ("Слога"🇧🇦) Вышел после первого тайма и забил единственный гол (https://youtu.be/thZm1YRKfiQ?si=jsZTwEytqb3wq0lx) в матче со "Звездой". 🔘Илья ГУЧМАЗОВ ("Слога"🇧🇦) Не был в заявке на матч со "Звездой" (1:0). * Здесь информация о российских игроках из высших дивизионов европейских чемпионатов за исключением первенств бывших союзных республик.