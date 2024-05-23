УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ, обыграв в семи матчах "Локомотив-Кубань"

В Казани состоялся решающий седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и краснодарским "Локомотивом-Кубанью", в котором казанцы одержали победу со счетом 92:87 и вышли в финал турнира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии