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УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ, обыграв в семи матчах "Локомотив-Кубань"

УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ, обыграв в семи матчах "Локомотив-Кубань"

В Казани состоялся решающий седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и краснодарским "Локомотивом-Кубанью", в котором казанцы одержали победу со счетом 92:87 и вышли в финал турнира.

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