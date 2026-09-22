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Татар-информ

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Татарстанским садоводам упростят процедуру регистрации общего имущества СНТ

Татарстанским садоводам упростят процедуру регистрации общего имущества СНТ

На рассмотрении в Правительстве РФ находится законопроект, разработанный Росреестром, который призван упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ.

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