Бутерброд с макаронами или 5 привычек, которые точно удивят иностранцев

В Австралии, удивительные культурные особенности поражают воображение. Многие слышали выражение «В Австралии всё наоборот», которое может показаться простой шуткой о географическом положении страны на противоположной стороне Земли.
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