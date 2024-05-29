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Бутерброд с макаронами или 5 привычек, которые точно удивят иностранцев

Бутерброд с макаронами или 5 привычек, которые точно удивят иностранцев

В Австралии, удивительные культурные особенности поражают воображение. Многие слышали выражение «В Австралии всё наоборот», которое может показаться простой шуткой о географическом положении страны на противоположной стороне Земли.

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