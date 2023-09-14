Daily Storm

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Блогеру и экс-футболисту сборной России Савину может грозить до пяти лет колонии за дискредитацию армии

Блогеру и экс-футболисту сборной России Савину может грозить до пяти лет колонии за дискредитацию армии

Бывший спортсмен уже подвергался в феврале денежному взысканию на 50 тысяч рублейБывший футболист ряда российских клубов и сборной России, автор YouTube-канала «КраСава» Евгений Савин может стать фигурантом уголовного дела о дискредитации армии.

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