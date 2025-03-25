Либералы против «трампистов»: Запад погружается во внутренний раздор

Недавнее прекращение Трампом функционирования «Агентства по глобальным медиа» (USAGM), которое привело к прекращению вещания старейших пропагандистских СМИ «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*, произвело на Западе (да и не только там) эффект разорвавшейся бомбы.