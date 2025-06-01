Недолго запрягал: Николич взял трофей в первом же сезоне во главе ЦСКА

Футболисты ЦСКА в столичных «Лужниках» в девятый раз в своей истории выиграли Кубок России. В первый день лета 2025 года они победили в Суперфинале «Ростов» — после ничьей 0:0 в основное время армейцы взяли верх в серии пенальти (4:3).