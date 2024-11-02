В России может появиться ответственный за грудное вскармливание

Потому что материнское молоко - залог формирования крепкого здоровья Депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась в Минздрав с предложением ввести в министерстве должность внештатного специалиста по грудному вскармливанию, чтобы создать систему поддержки кормления грудью в России, пишет "Парламентская газета".
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