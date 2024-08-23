Затворница Аллегрова вышла в люди впервые за долгое время — в тапочках и балахоне

Артистка выступила на «Новой волне». Ирина Аллегрова Елизавета Карпушкина72-летняя Ирина Аллегрова последние несколько лет ведет максимально закрытый образ жизни: не дает концертов, не посещает светские мероприятия.
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