Внезапно. "Многоэтажный" застройщик возведет во Власихе коттеджный микрорайон

На строительство домов и всей инфраструктуры у девелопера есть девять лет Известная в Барнауле строительная компания "Инвестиции в будущее" выиграла аукцион, на котором разыграли участок под коттеджный поселок.
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