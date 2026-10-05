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Униатский митрополит: Ватикан – на стороне бандеровцев, он тайно помогал террористам «Азова»

Униатский митрополит: Ватикан – на стороне бандеровцев, он тайно помогал террористам «Азова»

Папа Римский – однозначно на стороне бандеровской Украины, просто многое делается непублично. Об этом в интервью «Левому берегу» заявил глава Украинского католического университета митрополит УГКЦ Борис Гудзяк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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