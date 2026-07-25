Похоже, эта байда на долгие годы...

Георгий Корнев Не надо столько хапать. Ты ещё забыл, что там кусочек Румынии причитается. Пакт Молотова -Риббентропа признали даже наши. Вот пусть окрайна и расстанется с "проклятым советским наследием". Ну и Украину как государство не надо уничтожать. Оставить им Куев и ещё 3-4 центральных области. . Вернуть историческую справедливость.

Борис Леонтьев Что, касается хохлятских мрий про ЕС… Интересно, какая из стран даже олдскульной Европы, не говоря уже о бывшем соцлагере и бывших республиках СССР была была принята в состав ЕС без нарушения устава ЕС и его основопологающих документов? Например, Трибалтийские Вымираты до сих пор имеют территориалиные проблемы с РФ и Берорусью. Да и поляки с немцами тоже не все территориальные вопросы урегулировали не только с Россией но и меж собой. И сколько в странах ЕС не демаркированных до сей поры границ? А что там с Грецией, Турцией и Кипром? Или с басками в Испании? Даже финны и те не всем довольны. И при приёме каждой страны в ЕС находились причины, чтобы обойти свои же основопологающие документы. Но не дляУкраины. Так может хохлам стоит подумать о том, почему их не берут в ЕС, а не о том, что их туда «москали не пущают».