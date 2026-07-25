Вчера прислали ссылку на статью с Афтершока. Публикую два отрывка.Отрывок первый, которому я даю название по Оруэллу - "Война это мир".
Похоже, эта байда на долгие годы...
Комментарии
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Георгий Корнев
Не надо столько хапать. Ты ещё забыл, что там кусочек Румынии причитается. Пакт Молотова -Риббентропа признали даже наши. Вот пусть окрайна и расстанется с "проклятым советским наследием". Ну и Украину как государство не надо уничтожать. Оставить им Куев и ещё 3-4 центральных области. . Вернуть историческую справедливость.
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1 м.
Борис Леонтьев
Что, касается хохлятских мрий про ЕС… Интересно, какая из стран даже олдскульной Европы, не говоря уже о бывшем соцлагере и бывших республиках СССР была была принята в состав ЕС без нарушения устава ЕС и его основопологающих документов? Например, Трибалтийские Вымираты до сих пор имеют территориалиные проблемы с РФ и Берорусью. Да и поляки с немцами тоже не все территориальные вопросы урегулировали не только с Россией но и меж собой. И сколько в странах ЕС не демаркированных до сей поры границ? А что там с Грецией, Турцией и Кипром? Или с басками в Испании? Даже финны и те не всем довольны. И при приёме каждой страны в ЕС находились причины, чтобы обойти свои же основопологающие документы. Но не дляУкраины. Так может хохлам стоит подумать о том, почему их не берут в ЕС, а не о том, что их туда «москали не пущают».
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
"Мир постепенно сползает к ситуации, когда война=миру"! всё верно! - система частного капитала неотвратимо пожирает сама себя изнутри. так она устроена. дело не в "разваливающихся империях" - а от чего они "разваливаются? какие критерии "развала"?.. - дело в системном подходе к обогащению через экспроприацию. "побеждает" сильнейший! - типичные джунгли и зверьё в них... нормально ориентированное человечество могло бы спокойно посчитать свои ресурсы, грамотно ими распорядиться, гигантские военные расходы перенаправить в мирное русло и жить с уверенностью в завтрашнем дне под синими небесами, как их создал Господь. но жажда! жажда, вооружённая "алчностью и ложью" (Данте А,), стремится к доминированию. отличие в этой шайке только в уровне и сроках доминирования - одни играют вдолгую, строя глобальную пирамиду власти себя любимых, другие же согласны на местечковость "здесь и сейчас". вторые всегда под каблуком у первых. именно руками вторых первые решают свои задачи. ибо местечковость "здесь и сейчас имеет свою цену, которую кукловоды легко платят на старте. при этом вторые не видят в упор, как первые по итогам оплаченных ими выступлений вторых оттопыривают себе всё больше и больше контроля над ресурсами и над местечковой властью... скучно...
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1 м.
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