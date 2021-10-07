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США перебросили в Великобританию четыре стратегических бомбардировщика B-1B

США перебросили в Великобританию четыре стратегических бомбардировщика B-1B

Соединенные Штаты перебросили на британскую базу Фэрфорд четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer для проведения совместных учений с союзниками и партнёрами по Североатлантическому альянсу (НАТО), сообщил 6 октября журнал Air Force.

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