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Аэропорт в Волгограде временно закрыли для полетов

Аэропорт в Волгограде временно закрыли для полетов из-за ограничений по аэронавигации. 17 декабря в аэропорту также был задержан вылет нескольких самолетов — тогда Минобороны сообщило о сбитых над Волгоградской областью беспилотниках.

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