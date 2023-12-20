Аэропорт в Волгограде временно закрыли для полетов из-за ограничений по аэронавигации. 17 декабря в аэропорту также был задержан вылет нескольких самолетов — тогда Минобороны сообщило о сбитых над Волгоградской областью беспилотниках.
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