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Царьград

6 581 подписчик

Антон Долин* захотел поставить Россию на колени. Прозвучал ультиматум

Антон Долин* захотел поставить Россию на колени. Прозвучал ультиматум

Россия должна покаяться перед иноагентами и пообещать, что в будущем ничего "подобного не повторится".

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Комментарии
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Михаил Давидюк
до этой заметки и слыхом не слыхивал про эту семейку.... И рад что не слышал и не читал !
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11 час.
Nana Абраменко
ничтожество
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9 час.
Михаил Еграшин
А кто это?
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9 час.

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