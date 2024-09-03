Рецепты заготовок 30

Аджика (Способ 1) Острая домашняя аджика – способ приготовления с хреном. Продукты: помидоры, перец сладкий, чеснок, перец красный, хрен, уксус, сахар, соль Салат из кабачков, помидоров и болгарского перца (на зиму) Предлагаю приготовить салат на зиму - из кабачков, помидоров и болгарского перца.
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