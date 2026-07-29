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Царьград

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Зеленский одолел Макрона "неадекватными звонками"

Зеленский одолел Макрона "неадекватными звонками"

Зеленский по пути из США успел не только отчитаться об итогах визита, но и предложить Франции украинских специалистов для тушения лесных пожаров — вызвав волну насмешек у украинских и русских комментаторов.

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