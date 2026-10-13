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Царьград

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Белгидромет: почва в Беларуси готова к озимым, но есть угроза заморозков

Белгидромет: почва в Беларуси готова к озимым, но есть угроза заморозков

На большей части Беларуси верхний 10-сантиметровый слой почвы хорошо увлажнен, что способствует зяблевой обработке и развитию озимых, однако интенсивные дожди на севере и востоке страны переувлажнили грунт и осложнили полевые работы.

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