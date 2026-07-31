Испания ввела войска в Сеуту из-за беспрецедентного наплыва нелегалов Испанский анклав на территории Африки – Сеута – столкнулся с беспрецедентным уровнем нелегальной ми.
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Испания ввела войска в Сеуту из-за беспрецедентного наплыва нелегалов Испанский анклав на территории Африки – Сеута – столкнулся с беспрецедентным уровнем нелегальной ми.
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