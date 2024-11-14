В Минске стартовал форум ЕАГ и Координационного совета генпрокуроров СНГ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

Минск, 13 ноября /Синьхуа/ -- Совместный форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/ и Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств на тему "Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма" стартовал в среду в столице Беларуси.