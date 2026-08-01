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Регионы России

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Xiaomi представила энергоэффективную серию центральных кондиционеров Mijia Giant Power Saving Pro

Xiaomi представила энергоэффективную серию центральных кондиционеров Mijia Giant Power Saving Pro

Основной особенностью серии является высокая энергоэффективность: кондиционеры соответствуют высшему классу энергопотребления и оснащены фирменной интеллектуальной системой управления Mijia с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, что позволяет сокращать расход электроэнергии примерно на 30%.

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