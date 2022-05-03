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Генерал-лейтенант Пуликовский назвал спецоперацию попыткой предотвратить третью мировую войну

Генерал-лейтенант Пуликовский назвал спецоперацию попыткой предотвратить третью мировую войну

Экс-глава группировки российских войск в Чечне, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский в ходе выступления на телеканале «Краснодар» заявил, что успешное завершение спецоперации докажет всему миру недопустимость третьей мировой войны.

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