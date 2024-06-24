Американская военная мощь всё более тонким слоем размазывается по всему земному шару и явно не в состоянии одновременно парировать возникающие повсеместно угрозы, ставшие результатом безрассудной политики самого ВашингтонаАтомный авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в порт города Пусан впервые с ноября 2023 года в сопровождении двух эсминцев с системой Aegis, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ВМС Республики Корея.