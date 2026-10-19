Рядом Екатерининский рубль и медный пятак Российской империи, есть денежные знаки 20 века, но больше всего - акче Крымского ханства – так называли мелкие серебряные монеты того периода.
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