Депутаты от ЛДПР внесут в ГД проект о платном образовании для детей мигрантов

Депутаты Государственной думы РФ от ЛДПР инициируют платное образование для детей мигрантов. Сейчас иностранные граждане обладают равными с российскими гражданами правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на бесплатной основе.
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