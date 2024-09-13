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Депутаты от ЛДПР внесут в ГД проект о платном образовании для детей мигрантов

Депутаты от ЛДПР внесут в ГД проект о платном образовании для детей мигрантов

Депутаты Государственной думы РФ от ЛДПР инициируют платное образование для детей мигрантов. Сейчас иностранные граждане обладают равными с российскими гражданами правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на бесплатной основе.

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