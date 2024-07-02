Травят и людей, и насекомых. Алтайские фермеры вновь жалуются на массовую гибель пчел

Пчеловоды намерены судиться с аграриями, которые обрабатывают поля с нарушением требований Коллективные обращения о массовой гибели пчел стали поступать в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в третьей декаде июня 2024 года.
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