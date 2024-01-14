"Песня года" лишилась известного артиста: "Не играю в эти игры"

В этом году "Песня года" оказалась богатой на скандалы - то "звёзды" решили бойкотировать Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, то Филиппа Киркорова пришлось спешно вырезать после нашумевшей "голой вечеринки".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии