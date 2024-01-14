"Песня года" лишилась известного артиста: "Не играю в эти игры"

В этом году "Песня года" оказалась богатой на скандалы - то "звёзды" решили бойкотировать Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, то Филиппа Киркорова пришлось спешно вырезать после нашумевшей "голой вечеринки".