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"Песня года" лишилась известного артиста: "Не играю в эти игры"

"Песня года" лишилась известного артиста: "Не играю в эти игры"

В этом году "Песня года" оказалась богатой на скандалы - то "звёзды" решили бойкотировать Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, то Филиппа Киркорова пришлось спешно вырезать после нашумевшей "голой вечеринки".

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