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Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на 11 км

Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на 11 км

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 11 километров, ему присвоен «красный» код опасности для авиации, сообщила 18 октября руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина.

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