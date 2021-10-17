В Ташкенте создан институт национального искусства имени Закирова

Институт национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова будет создан в Ташкенте при государственной консерватории Узбекистана, соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 17 октября сообщает агентство UzA.
Институт национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова будет создан в Ташкенте при государственной консерватории Узбекистана, соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 17 октября сообщает агентство UzA.
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