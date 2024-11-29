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Вооруженные силы РФ нанесли удар по военному заводу с дронами в Харькове

Вооруженные силы РФ нанесли удар по военному заводу "Хартрон" в Харькове. Мощности харьковского завода, который производит системы управления для ракетной техники, уничтожены 28 ноября ударом тремя ракетами Х-32.

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