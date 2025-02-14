В СПЧ сочли нецелесообразным запрещать День святого Валентина

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Ирина Киркора, заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, заявила, что запретить празднование Дня всех влюбленных было бы нецелесообразно.
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