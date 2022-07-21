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Новый вид мошенничества: почему нельзя соглашаться на удаление кредитной истории

Новый вид мошенничества: почему нельзя соглашаться на удаление кредитной истории

Если не хочешь остаться без денег. Новые способы мошенничества появляются каждый день. Об одном, особенно эффективном, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

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