Уплотнительная застройка стала причиной конфликта между жителями Балаклавы

В редакцию «Независимого телевидения Севастополя» обратились взволнованные жители Балаклавы. Люди переживают, что возведение частных строений по соседству с многоквартирным домом №19 на улице Солнечной может спровоцировать оползень.
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