РПЦ рассказала Ватикану о преследовании УПЦ украинскими властями

Встречи представителей Русской православной церкви с дипломатами Ватикана — событие не рядовое. Особенно сейчас, когда информационный фон вокруг религиозной жизни на постсоветском пространстве накалён до предела.
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