НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

185 подписчиков

РПЦ рассказала Ватикану о преследовании УПЦ украинскими властями

РПЦ рассказала Ватикану о преследовании УПЦ украинскими властями

Встречи представителей Русской православной церкви с дипломатами Ватикана — событие не рядовое. Особенно сейчас, когда информационный фон вокруг религиозной жизни на постсоветском пространстве накалён до предела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии