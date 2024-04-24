Какие праздники отмечаются сегодня в Туле?

24 апреля туляки отметят День рождения газированной воды, которая появилась благодаря пиву. Также сегодня проходит Международный день солидарности молодежи и международный день секретаря, который позднее стал известен как День профессиональных административных работников.
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