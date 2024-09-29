Воробьев поздравил с Днем машиностроителя сотрудников отрасли

Сегодня, 29 сентября, в России отмечается День машиностроителя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников отрасли с праздником и напомнил о мерах поддержки, действующих на территории региона.
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