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Воробьев поздравил с Днем машиностроителя сотрудников отрасли

Воробьев поздравил с Днем машиностроителя сотрудников отрасли

Сегодня, 29 сентября, в России отмечается День машиностроителя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников отрасли с праздником и напомнил о мерах поддержки, действующих на территории региона.

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