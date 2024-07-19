Безработных в России могут лишить пособий

Есть несколько случаев, позволяющих принять такое решение 19 июля вступил в силу приказ Минтруда РФ, уточняющий перечень случаев, когда выплату пособия по безработице могут приостановить на один месяц, пишет "Парламентская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии