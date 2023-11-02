В Красноярске по подозрению в мошенничестве задержан управляющий "Платинум Арены"

Уголовное дело возбудили в отношении Сергея Коляко по материалам регионального УФСБ.В Красноярске управляющий "Платинум Арены" Сергей Коляко стал фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество", его задержали.
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