На форуме 100+ «Умный дом» «подружили» со всеми голосовыми помощниками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября, ФедералПресс. Решения «Умного дома», представленные на стенде «Ростелекома» на форуме 100+ Techno Build в Екатеринбурге, изначально рассчитаны на интеграцию любого голосового помощника, представленного в России.
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