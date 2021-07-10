ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика"Наша Таня громко плачет". Одна овца и стадо баранов. Татьяна Лазарева вернулась в Москву из Испании Моя Поляна Сегодня так интересно жить. Потому что есть интернет, который, как огромная губка, впитывает всё.Вернуться к статье10033НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕПЕвгений Попов- А у вас есть муза? - А муза у меня нет. Вот такая в зизни зопа!Tania ЕременкоТанька Лазарева страшная и дура, снюхавшаяся с либерастами и русофобами, потому что нечем было больше зарабатывать бабло. А привыкла жить на широкую ногу. В России ей столько не заработать - старая уже и никто её не уважает, там приплачивает ходор и госдеп сша. Встречала сейчас на её канале - противная дОнельзя. Вали отсель, продажная шкура.Семенков АлександрОпять овца начнёт блеять. Пусть бы блеяла на испанских лугах. Там, глядишь и вымя бы прдросло и на убой откармливают.Григорий ДавидянА ведь папа этой суки учил меня истории и обществоведению в школе (1985-1987 гг).Tania ЕременкоПристроилась к русофобу Мишке Шацу, а тот её направил по либерастическому курсу. Сам лопочет о кухне на ТиВи, в которой сам ни бельмеса. Но кормить-то лазаревских отпрысков надо за бугром...Два сапога пара.Сергей ЛазаревЕсли опираться на содержание поговорки - "театр начинается с раздевалки", совершенно очевидно, что семья начинается с родителей.)) Отсюда и вывод, что наша "танька", которая громко плачет..., начинается с папы, который и является настоящей сукой. Увы, вас учил скрытый русофоб))).Владимир EвтушенкоПростите за возражение, но человека не собьёшь с пути истинного, если в нём тесть стержень. Значит, эта весьма некрасивая особь женского пола, была с детства с гнилью. И вина в том её родителей. Он,её отец, учил детей истории ст раны, которую ненавидел. Как тот же актёр Баталов - ненавидел СССР, но не стеснялся получать награды, звания, квартиры, деньги в огромных суммах.evgeny danilovОчередная ЛГБТ -шница заскрипела зубами. А ведь вернется в Россию и будет строить глазки , мол ничего такого не было.Tania ЕременкоУже вернулась, у неё здесь домик есть - держали про запас, если попрут назад из Забугорья. Су... чка продажная.Ольга ДобраяНеприятная особа. Продалась гомикам.Tania ЕременкоКушать хоццца, старой бабе.ГусЕнаНикогда не нравилась эта стремная и бесталанная бабища.Владимир EвтушенкоГомикам она не нужна. Они тот того.Иван ЛеонтьевВот зачем таких тварей пускают обратно в страну, которую она предает за копейки? А не пора ли таких, как Лазарева лишать гражданства? Мне кажется воздух в России будет намного чище!Иван ЗахаваРоссию спасет только черта оседлости и поражение в правах - не просто так это наши придумали!Вячеслав АзановНа хрен их пускают обратно вся эта шваль должна механически лишатся нашего гражданства. Такая демократия вред вред велиий.olga gordeeva (Кожемякина)Пиндосовские подстилки все одинаково продажные. И примитивная Лазарева в том числе. Их позиция уже давно никому не интересна, потому что сами эти бараньи особи не интересны. Ну, кто такая эта шлюха Лазарева, чтобы уделять внимание ее высерам, за которые она получает ломаные центики от своего сутенера?!Александр КунавинВсегда смотрел еë а КВН и не верилось что она учится в университетеАлександр АлександровКаждая ОВЦА жизни учить будет?LSLiudmila SolodkoТак не та ли дамочка в Латвии жила и пела дифирамбы тамошней забугорной жизни а потом оттуда же слинялаЛеонид ВасиленкоГоды идут.а ума не прибавилось. Тупорылость,мадам.ТБТатьяна БутоваЛазарева просто говно. Баранье. Это надеюсь не ругательное слово. Просто констатация. Действительно, зачем вернулась. Нам что мало г... бараньего?Евгений Семеновмерзкая бабёнка!((Александр Григорови ведь добренькие мы ...принимаем обратно всякую сволочь деньгами снабжаемИван ЗахаваРоссию спасет только черта оседлости и поражение в правах - не просто так это наши предки придумали!Александр Григоровда как вариант а еще лишение гражданства тех кто слинял и поливает грязью нашу страну ....чтоб не было у них лазейки для возвратаИван ЗахаваНам нужен "Философский пароход" и назвать его "Либерастный пароход"!Александр Григорови хороший айсбергЛюдмила БаталоваЯ помню её в КВН. Хорошо пела. Только некрасивой была. А поскольку она хотела быть наверху, решила, что её конёк - эпатаж. Больше отличиться нечем. И ещё: интеллигентный и уверенный в себе человек никогда не назовёт соотечественников с другими взглядами баранами.Владимир ДомнинУгадайте, кто написал, и определите, насколько соответствует описанному в статье: "Об этом должен говорить наш МИД, а не распинаться о своей приверженности к международным законам. Дальше чухонцам выставить счёт. У них нет денег? Это не проблема. Шведы их взяли в вассалы? Так пусть отвечают по международным правилам, хозяин обеспечивает потребности вассала. Потом нам следует повторно вернутся к тем злодеяниям которые чухонцы творили за спиной гитлеровцев. Они ответили? Неправда, кровь наших солдат в которых они пемазалис по самые уши не имеет цены. В рабство негодяев на 100 лет, президента в кухарки, а премьера безграмотного в похоронную команду, пусть своих отошедших в мир иной прикапывает, причём без установки опознавательных знаков. Это ж надо уметь, превращать обычного мягкосердечного обывателя в кровожадный, мстительный субъект. Отвечайте туземцы по своим долгам, по сотворённым подлянкам".Светлана СвободнаяИ берутся же, откуда-то, ТАКИЕ мрази... Перефразируя Жванецкого - может, в КВНе что-нибудь исправить? Уж слишком много от туда "всякого" полезло.Иван ЗахаваРоссию спасет только черта оседлости и поражение в правах - не просто так это наши предки придумали!LLuidmilaполезло с момента возникновения.... Вы просто только что заметили.Владимир EвтушенкоТвои предки в Грузии в горах овец имепли в качестве наложниц.Авдеев ВикторВсякая Блядь (простите за грубость), да ещё и без мозгов, к чему-то призывает! Её место на панели!Sergio Myn...Ты бы залез!?АКАлександр КозловВодки в стране не хватит, и столько не выпитьTania ЕременкоТаких страшилок тудЫ не берутЬ!)))Людмила СтрельчукСогласна с теми, кто считает, что таких надо лишать гражданства. Пора очищать нашу страну от грязи. С ними нам не выбраться. Ведь они молодёжи головы дурят. Некоторые им верят.Иван ЗахаваРоссию спасет только черта оседлости и поражение в правах - не просто так это наши предки придумали!иван головневПрочухала гейропейских ценностей. Вот и вернулась, чтоб жить долго и не болеть.Сергей ЛазаревВы не правы, она написала своей о сексуально терпимости, причина прозаическая - деньги закончились и вот наша честная девушка вернулась домой, к источнику, к "убогим дуракам"Tania ЕременкоУжО на ТиВи устроилась бабло греБсти... Тама таких до френа.ГусЕнаГадость. Народного уже получила?kirgetovamn КиргетоваТатьяна Лазарева,,.когда и где ты потеряла порядочность и совесть ? Зачем приехала а Россию, которую оскорбляла и унижала и людей ,живущих в ней? Неужели у тебя хватит наглости смотреть нам в глаза? С какой целью приехала накануне выборов?Сергей ЛазаревКогда потеряла? Возможно вместе с действенностью - вопрос риторический. Для таких людей, кумир один деньгииииииииииииииии и) сейчас, ей их стало не хватать. У нас таких граждан, хоть отбавляй - Макаревич, Чуматова, Серябряков, свежий испеченный пирожок Бероев и cetera. Против таких людей рецепт один - "Забыть Герострата", писать о них - значит дуть на их мельницу. Макаревича почти забыли и результат, он живет в Израйле. И тебе танька скажем - "...в сад...", или как он там у вас зовется, Испанией))) Как в песне Воскресенья « Я ни разу за морем не был» - Что задумано - сделано, пройдено. Бросишь все, ни о чем не скорбя. Только где-то кончается Родина, Если Родина есть у тебя. Оглянись на прощанье, - и вот она Под ногами чужая земля. Толи птицы летят перелетные, Толи крысы бегут с корабля.Tania ЕременкоЗа бабками приехала - не доплачивают ей тама - мало об... си... рает Россию.Tania ЕременкоЭтим тва... рям, где платят, там и с...рут.ГусЕнаТакие шутихи там не котируютсяviktor podtelkovРедкостная ДУРА. Пишу это слово большими буквами, какая ДУРА, такие и буквы! Причём ДУРОЙ она была всегда! Повторюсь - редкостная.amir amirovочередная пиздючка вернулась без покаяния - надо вообще всех уехавших и поливавших грязью россиян лишать гражданства и поражать в правах... статьи в Конституции нужно менятьЕленаУдивила меня статья, круто же она сменила берега...., а, муж вроде нормальный (Михаил Шац), или онинет развелись, а ее понесло?!) 😂Андрей БалашовА что взять с евреев... у них нет Родины и им везде хорошо, где платят хорошо... В данном случае фамилия ничего не значит... у нее на роже все написано. Как и у ее бывшего муженька...LLuidmilaмуж такой же, просто его еврейская мама учила поменьше рот раскрывать, чтобы позицию свою высказывать, а так он первостатейный русофоб. Да и вроде как развелись они давно, так что бывший муж..Rustam KuchkarovРоссияне, а почему бы вам не лишить её гражданства и выдворить из страны?Tania ЕременкоДва сапога пара. Если бы он думал иначе, такую дуру бы не имел. Просто, хорошо маскируется.Андрей БалашовА какого хрена она вернулась? Кто дал разрешение на въезд этой политической проститутке? Опять Путин? С подобными тварями надо поступать по принципу - умерла, так умерла... А у нее видать бабло в Испании закончилось... вот и вернулась отрабатывать выданный аванс. Нет, ребята, впускать обратно персон подобных Лазаревой и Серебрякову все равно что гадить себе на голову. Вот либерда и занимается этим...Бронетемкин ПоносецА не подскажите, где гражданке РФ или гражданину РФ надо брать разрешение на возврат в свою страну? Для меня эта курица, нет никто и звать никак, как и до опупения талантище Серебряков, (Тихонов и Шукшин, нервно курят в сторонке) не надо думать, что я их защищаю, нет, совсем нет. Просто хочу понять, кто и каким образом дает разрешение на возврат из за границы гражданам РФ?Андрей БалашовА граница для чего? Там и могли бы тормознуть....Бронетемкин ПоносецУважаемый, я много лет занимаюсь Международными перевозками, я много лет пересекал границы разных Государств. Я задал один вопрос, "где гражданке РФ или гражданину РФ надо брать разрешение на возврат в свою страну?" Причем тут граница? На границах есть пункты перехода, там сидят пограничники осуществляя паспортный контроль, таможенники которые осуществляют контроль провозимого, проносимого груза - багажа, а так же всякие службы типа транспортного, фито санитарного и радиологического контроля. Все эти службы осуществляют контроль согласно действующего законодательства и международных договоров. Вопрос, какой закон запрещает вернутся Гражданам своей страны на Родину? Если эта курица имеет паспорт Гражданки РФ, показав его пограничникам на пункте перехода, пограничник не имеет права ее не впускать. Если она Гражданка Испании и имеет визу РФ, пограничник то же не имеет права ее не впускать. Есть разрешительные документы, добро пожаловать в страну, а службы стоящие на пограничных переходах, работают согласно Международным договорам. Еще раз повторюсь, для меня она нет никто и звать ее никак. Была бы моя воля, я бы таких и всяких Насральных, Леблядей мусоровозами на ближайшую свалку свозил, но есть закон и никуда от него не деться, увы.....ГусЕнаДа не обьясните Вы ничего ДуралеюАндрей БалашовНа всякий закон есть исключения. По закону анальный не мог покинуть пределы РФ имея непогашенную судимость. Однако... Вот Вам и ответ... Все можно сделать при наличии желания и воли.Бронетемкин ПоносецПокидание страны Насральным-Анальным не есть наличие желания или чего там еще, а есть срочная неотложная МЕДИЦИНСКАЯ помощь, потому и был выпущен. Все что касается насрального есть политика и не более... Сравнение не уместное. Любому уголовнику, даже тому кто совершит тяжкие или особо тяжкие преступления никто не откажет в медицинской помощи и если она не может быть оказана местным минздравом, то отправят на луну к лунатикам.Андрей БалашовВот не надо песен... Срочная медицинская помощь? Срочность сразу пропадает во время оформления документов на выезд...Бронетемкин ПоносецПени поете только вы, есть официальная позиция, есть домыслы, есть предположения. Смысл разговора в совершенно другом...Андрей БалашовЭмоции держите при себе и соблюдайте правила написания. Никакие "пени" я не пою! Смысл совершенно в другом? А в чем же? Есть определенный порядок оформления въезда граждан проживающих за рубежом... ПРОЖИВАЮЩИХ... А не временно НАЕЗЖАЮЩИХ...Бронетемкин Поносец"Эмоции держите при себе и соблюдайте правила написания." Тут вообще ППЦ ))) какие ЭМОЦИИ? Где Андрей Балашов увидел эмоции? В каком месте я эмоционировал? Правила написания? а это как вообще? Какие правила? кем созданные и кем введенные и где? "Есть определенный порядок оформления въезда граждан проживающих за рубежом... ПРОЖИВАЮЩИХ... А не временно НАЕЗЖАЮЩИХ... " Расскажешь о таких ПРАВИЛАХ? Что за такие ПРАВИЛА о ПРОЖИВАЮЩИХ и временно НАЕЗЖАЮЩИХ. Только по медленнее, я записывать буду. Тебе особо одаренному, есть правила пересечения Государственной границы, службам которые координируют эти правила, согласно Международным договорам, фиолетово вообще, постоянно ты проживаешь за границей, временно или наскоками, прыжками, подпрыгиваниями ты пересекаешь Государственную границу. Разжевываю популярно и на пальцах. Пограничнику глубоко до лампочки как ты проживаешь, постоянно, временно, пересекаешь границу наскоками, набегами и тд и тп. Пограничнику важны разрешительные документы. Андрей Балашов, что то курит или принимает запрещенное? Андрей Балашов поделится рецептиком онного? Уж больно хорошо вштыривает Андрея Балашова... И где вас таких заумных светлоликих берут??? ))))))Андрей БалашовТам где мы сшибаем с деревьев подобных тебе грамотеев. Знаки препинания расставляешь как Бог на душу положит, предложения начинаешь со строчной буквы... тебя этому не учили в школе? И ваще - хамить не надо... Поносец... Словесный...Бронетемкин ПоносецПервое: Ты где увидел хамство с моей стороны? Скопируй и покажи. Второе: "Знаки препинания расставляешь как Бог на душу положит, предложения начинаешь со строчной буквы... тебя этому не учили в школе?" Ты за своей грамотностью посматривай, а не за остальными, ты кто такой вообще? Это интернет, а не сдача экзаменов.... Права все же ГусЕна, ох как права.... "Да не обьясните Вы ничего Дуралею" Дуралей он и в Африке Дуралей, объяснять что то дуралею бесперспективно и бесполезно... За сим откланиваюсь, не интересно вести диалог с идиотами....Александр ТурчинЭто говно вонючее надо пинками гнать из РОССИИ!НадеждаКак бы эта овца не хорохорилась, а в эпоху интернета ничего не скроешь и народ помнит историю громкоплачущей "девочки тани") Было счастливое время в ее жизни, когда веселуха с ребенком работала на ТВ вместе с шацом-кацом, зарабатывала нехилые деньжата, но тут таньку понесло на Болотную! "В 2011 году телеведущая была уволена с канала СТС без объяснения. Причиной расторжения контракта стала активная политическая позиция Лазаревой. Телеведущая участвовала в выступлении на Болотной площади, а затем вошла в состав Координационного совета оппозиции." Ну, т.е., вы понимаете, "бедствующая" лазарева побежала протестовать против своего благополучия, к-ю ей дала именно Россия!( Затем ее благоверный решил отправить надоевшую таньку с 3 детьми в Испанию, а сам остался в Москве и продолжил жить в свое удовольствие. Потом у таньки кончились деньги, обнаружилась какая-то болячка, а лечить ее там-дорогое удовольствие. Вот и вернулась наша веселунья не солоно хлебавши в "тоталитарную" Россию, где люди уже не поймут ее "шутки" НИКОГДА! Так что скачи, поскакушка, взад, в свой западный "рай", русские "бараны" тебя больше не примут!(света снегирева СнегиреваПротивная особа, гнать из нашей страны, вернулась. ни стыда. ни совестиLLuidmilaЕто кто? Дама, которая вместо учёбы в университете скакала по сцене? Ну, пусть дальше скачет. А в Россию вернулась потому как наскаканные в 90-е деньги закончились, а тут как раз группу навальнят разогнали, свято-пусто место не бывает, вот оно(она) и прискакала соросовские авансы отрабатывать, его новые методички внедрять.ПЖПрохожий по жизниСтрашна, как самая страшная смерть. Во взгляде нет ничего человеческого.Владимир ИнишевЗачем вспоминать убогую недоиспанку?ГусЕнаОпределить статус НРУКОПОЖАТНАЯ. И бойкотировать ее появление на экране. Вмиг образумися.БМБорис МитрохинОпять к нам всякое говно возвращаетсяВалерий Иванович ЕмельяненкоТак так за бугром своего дерьма завались,а наше дерьмо им не нужно,ну может если только один раз в нашу сторону кинуть.А потом никто этих продвинутых проституток кормить не хотят вот и лезут назад. Давно пора лишать этих уродов гражданства и не пускать назад в Россию и воздух будет чище. Только вот наши законодатели никак этот вопрос не хотят или не могут: то что вырублено топором не переписать пером.Наталья ИвановаВ 1991 г. было разгромлено великое советское государство. Разгромившие его либералы (одна из оных - Таня Лазарева) на костях и на обломках прежних государственных структур не торопились создавать новое государство. Более того, они провозгласили лозунг, говоривший, что государство должно быть все меньше и меньше, что оно должно уйти из экономики, культуры, из внешней политики, финансов. Гос-во изгонялось из прежних сфер, где оно существовало. И на месте государства разверзлась пустота. 90-е годы - это когда Россия жила без государства. Эти структуры служили Западу и они быстро размножались. Эти твари получают деньги из Госдепа (США) и на нее поддерживают цветные революции, горюют, когда не получается переворота, оскорбляют нашего Президента, которого, впрочем, должен благодарить за то, что тот его на рудники за предательство не изгоняет, как поступал царь-батюшка в свое время. Поистине неблагодарная тварь, которая открывает свою пасть, в то время когда надо каяться...SamariumКто она вообще такая ??? зачем писать, что она там и где проблеяла ??? Она НИКТО и имя ее НИКАК.... Сколько таких по белу свету рассеялось....Yury KarpuninНе нравится Россия и россияне,то и пускай живёт в Испании.Там видать востребована с лошадиной мордой и доступная.Нехрена ехать опять в Россию.Здесь надеюсь не заработает больше бобла.ГусЕнаИз-за бабла и приехала...Андрей БалашовВ стране баранов очень легко стрич бабло... Всякое дерьмо типа Какабидзе, Факуле, Рогнару ругают РФ, а на заработки едут сюда...Владимир ЛисуковВаша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. И причитает: всё равно его не брошу, как соседка дядю Гошу.Семен БорисовЛицедейка,отрабатывает амеровские гранты и всего то!ООолег олейникЯ вспоминаю , с какой брезгливостью и пренебрежением она показательно плохо отзывалась о России и её народе , перед тем как демонстративно уехать , громко хлопнув дверью и обгадить страну ! Ей казалось , что она сильно "упакована" и может легко и безбедно прожить в Испании забыв про Россию ! Но как оказалось испанцы о ней никогда не слышали и знать её не хотят . Деньги кончились и теперь она решила зарабатывать себе старым ремеслом обплёвывать свою бывшую родину , а подзаработав опять с большой помпой и шумом укатить за бугор ! Считаю , что не место этой сучке находиться и зарабатывать в России , что бы потом опять её предавать !Valentina FortunaGONITE EE K TCERTOVOI MATERI.ГусЕнаКуда?:)))Одиссейсогласен! "K TCERTOVOI" - это слишком мягко, слишком близко и слишком толерантно. Любой русскоговорящий человек сходу найдет определение "матери", которое не пропустит цензура.... )))ГусЕнаЭт о все болтовня...Андрей БалашовЕйная подруга, считающая себя ДАМОЙ и знающая 4 языка, которая пишет с ошибками и коряво выражает свои мысли, как-то пожурила меня что я в общении с ней не пользуюсь нормальной русской нецензурной лексикой... при этом в первом своем комменте она отправила меня в длительное эротицкое путюшествие. А эта ГумЕбёна того же поля ягодка... Фу, скорее кусочек удобрения с того же поля....:-)Андрей БалашовА чо так близко?Владимир Eвтушенко++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ГусЕнаОпять БаклашОвкин с усиками Унылого Гамна причитает и жалицца:))) Неужели какая-нибуть Шмонька позарилась в 70-е на этого Чмыря? Третьесортная бабеха небось нашлась...Но, скорее всего у него было много жен. Кто тапое Дерьмецо терпеть будет....Владимир EвтушенкоТак эта дамочка к НГУ не имеет никакого отношения абсолютно. Год проучилась в Ново=ском пединституте, изгнали за несдачу экзаменов. Годик в Кемеровском институте культуры, но и там отчислили за неуспеваемость.ТатьянаЭта кобыла с либеральным мировоззрением пытается из себя что-то представлять, но никак не получается у неё, вся избегалась и измоталась, извелась, бедолага, за 30 серебреников все ляжки стёрла, пытаясь наставить нас, баранов, на путь истинный. Из всех вузов отчисленная, смешная некрасивая кобыла, даже жаль её.ТТатьянаЭто мразь с самой большой буквы!!!!! Противна и мордой и душой и словами!!!!! Гнать таких тварей надо подальше от России, пусть гадит в другом месте, а не в моей стране!!!!!Леонтий БукштейнНе будем обзывать ее и гнобить. Она сама, своими усилиями выбилась из безвестности, не имея высшего образования крутилась на самом верху, без конца меняла места, телеканалы и профиль работы. Ну да, не красавица, зато боевая. И на прожиток в теплой стране Испании сама заработала. Один изъян: затесалась в ряды псевдо-оппозиционеров, стала поливать помоями страну, где родилась, выросла и окуклилась. Ну так что же? Кого волнуют ее экзерсисы? Пускай себе. Ее не слушали, не слушают и слушать не будут. А ветер, он всякую пыль по задворкам носит...Андрей БалашовЗа что боролась на то и напоролась... По Хуану и сомбреро...МРМатрена РедькинаВсе правильно, но таким не надо давать возможность рубить деньги в России. Пусть это делает в "свободной" и "толерантной" стране. Кстати, мужиком она смотрелась бы более органично. Ей стоит подумать.Комментировать
Свежие комментарии