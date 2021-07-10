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"Наша Таня громко плачет". Одна овца и стадо баранов. Татьяна Лазарева вернулась в Москву из Испании

"Наша Таня громко плачет". Одна овца и стадо баранов. Татьяна Лазарева вернулась в Москву из Испании

Моя Поляна Сегодня так интересно жить. Потому что есть интернет, который, как огромная губка, впитывает всё.

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Евгений Попов
- А у вас есть муза? - А муза у меня нет. Вот такая в зизни зопа!
Tania Еременко
Танька Лазарева страшная и дура, снюхавшаяся с либерастами и русофобами, потому что нечем было больше зарабатывать бабло. А привыкла жить на широкую ногу. В России ей столько не заработать - старая уже и никто её не уважает, там приплачивает ходор и госдеп сша. Встречала сейчас на её канале - противная дОнельзя. Вали отсель, продажная шкура.
Семенков Александр
Опять овца начнёт блеять. Пусть бы блеяла на испанских лугах. Там, глядишь и вымя бы прдросло и на убой откармливают.
Григорий Давидян
А ведь папа этой суки учил меня истории и обществоведению в школе (1985-1987 гг).
Tania Еременко
Пристроилась к русофобу Мишке Шацу, а тот её направил по либерастическому курсу. Сам лопочет о кухне на ТиВи, в которой сам ни бельмеса. Но кормить-то лазаревских отпрысков надо за бугром...Два сапога пара.
Сергей Лазарев
Если опираться на содержание поговорки - "театр начинается с раздевалки", совершенно очевидно, что семья начинается с родителей.)) Отсюда и вывод, что наша "танька", которая громко плачет..., начинается с папы, который и является настоящей сукой. Увы, вас учил скрытый русофоб))).
Владимир Eвтушенко
Простите за возражение, но человека не собьёшь с пути истинного, если в нём тесть стержень. Значит, эта весьма некрасивая особь женского пола, была с детства с гнилью. И вина в том её родителей. Он,её отец, учил детей истории ст раны, которую ненавидел. Как тот же актёр Баталов - ненавидел СССР, но не стеснялся получать награды, звания, квартиры, деньги в огромных суммах.
evgeny danilov
Очередная ЛГБТ -шница заскрипела зубами. А ведь вернется в Россию и будет строить глазки , мол ничего такого не было.
Tania Еременко
Уже вернулась, у неё здесь домик есть - держали про запас, если попрут назад из Забугорья. Су... чка продажная.
Ольга Добрая
Неприятная особа. Продалась гомикам.
Tania Еременко
Кушать хоццца, старой бабе.
ГусЕна
Никогда не нравилась эта стремная и бесталанная бабища.
Владимир Eвтушенко
Гомикам она не нужна. Они тот того.
Иван Леонтьев
Вот зачем таких тварей пускают обратно в страну, которую она предает за копейки? А не пора ли таких, как Лазарева лишать гражданства? Мне кажется воздух в России будет намного чище!
Иван Захава
Россию спасет только черта оседлости и поражение в правах - не просто так это наши придумали!
Вячеслав Азанов
На хрен их пускают обратно вся эта шваль должна механически лишатся нашего гражданства. Такая демократия вред вред велиий.
olga gordeeva (Кожемякина)
Пиндосовские подстилки все одинаково продажные. И примитивная Лазарева в том числе. Их позиция уже давно никому не интересна, потому что сами эти бараньи особи не интересны. Ну, кто такая эта шлюха Лазарева, чтобы уделять внимание ее высерам, за которые она получает ломаные центики от своего сутенера?!
Александр Кунавин
Всегда смотрел еë а КВН и не верилось что она учится в университете
Александр Александров
Каждая ОВЦА жизни учить будет?
Liudmila Solodko
Так не та ли дамочка в Латвии жила и пела дифирамбы тамошней забугорной жизни а потом оттуда же слиняла
Леонид Василенко
Годы идут.а ума не прибавилось. Тупорылость,мадам.
Татьяна Бутова
Лазарева просто говно. Баранье. Это надеюсь не ругательное слово. Просто констатация. Действительно, зачем вернулась. Нам что мало г... бараньего?
Евгений Семенов
мерзкая бабёнка!((
Александр Григоров
и ведь добренькие мы ...принимаем обратно всякую сволочь деньгами снабжаем
Иван Захава
Россию спасет только черта оседлости и поражение в правах - не просто так это наши предки придумали!
Александр Григоров
да как вариант а еще лишение гражданства тех кто слинял и поливает грязью нашу страну ....чтоб не было у них лазейки для возврата
Иван Захава
Нам нужен "Философский пароход" и назвать его "Либерастный пароход"!
Александр Григоров
и хороший айсберг
Людмила Баталова
Я помню её в КВН. Хорошо пела. Только некрасивой была. А поскольку она хотела быть наверху, решила, что её конёк - эпатаж. Больше отличиться нечем. И ещё: интеллигентный и уверенный в себе человек никогда не назовёт соотечественников с другими взглядами баранами.
Владимир Домнин
Угадайте, кто написал, и определите, насколько соответствует описанному в статье: "Об этом должен говорить наш МИД, а не распинаться о своей приверженности к международным законам. Дальше чухонцам выставить счёт. У них нет денег? Это не проблема. Шведы их взяли в вассалы? Так пусть отвечают по международным правилам, хозяин обеспечивает потребности вассала. Потом нам следует повторно вернутся к тем злодеяниям которые чухонцы творили за спиной гитлеровцев. Они ответили? Неправда, кровь наших солдат в которых они пемазалис по самые уши не имеет цены. В рабство негодяев на 100 лет, президента в кухарки, а премьера безграмотного в похоронную команду, пусть своих отошедших в мир иной прикапывает, причём без установки опознавательных знаков. Это ж надо уметь, превращать обычного мягкосердечного обывателя в кровожадный, мстительный субъект. Отвечайте туземцы по своим долгам, по сотворённым подлянкам".
Светлана Свободная
И берутся же, откуда-то, ТАКИЕ мрази... Перефразируя Жванецкого - может, в КВНе что-нибудь исправить? Уж слишком много от туда "всякого" полезло.
Иван Захава
Россию спасет только черта оседлости и поражение в правах - не просто так это наши предки придумали!
Luidmila
полезло с момента возникновения.... Вы просто только что заметили.
Владимир Eвтушенко
Твои предки в Грузии в горах овец имепли в качестве наложниц.
Авдеев Виктор
Всякая Блядь (простите за грубость), да ещё и без мозгов, к чему-то призывает! Её место на панели!
Sergio Myn
...Ты бы залез!?
Александр Козлов
Водки в стране не хватит, и столько не выпить
Tania Еременко
Таких страшилок тудЫ не берутЬ!)))
Людмила Стрельчук
Согласна с теми, кто считает, что таких надо лишать гражданства. Пора очищать нашу страну от грязи. С ними нам не выбраться. Ведь они молодёжи головы дурят. Некоторые им верят.
Иван Захава
Россию спасет только черта оседлости и поражение в правах - не просто так это наши предки придумали!
иван головнев
Прочухала гейропейских ценностей. Вот и вернулась, чтоб жить долго и не болеть.
Сергей Лазарев
Вы не правы, она написала своей о сексуально терпимости, причина прозаическая - деньги закончились и вот наша честная девушка вернулась домой, к источнику, к "убогим дуракам"
Tania Еременко
УжО на ТиВи устроилась бабло греБсти... Тама таких до френа.
ГусЕна
Гадость. Народного уже получила?
kirgetovamn Киргетова
Татьяна Лазарева,,.когда и где ты потеряла порядочность и совесть ? Зачем приехала а Россию, которую оскорбляла и унижала и людей ,живущих в ней? Неужели у тебя хватит наглости смотреть нам в глаза? С какой целью приехала накануне выборов?
Сергей Лазарев
Когда потеряла? Возможно вместе с действенностью - вопрос риторический. Для таких людей, кумир один деньгииииииииииииииии и) сейчас, ей их стало не хватать. У нас таких граждан, хоть отбавляй - Макаревич, Чуматова, Серябряков, свежий испеченный пирожок Бероев и cetera. Против таких людей рецепт один - "Забыть Герострата", писать о них - значит дуть на их мельницу. Макаревича почти забыли и результат, он живет в Израйле. И тебе танька скажем - "...в сад...", или как он там у вас зовется, Испанией))) Как в песне Воскресенья « Я ни разу за морем не был» - Что задумано - сделано, пройдено. Бросишь все, ни о чем не скорбя. Только где-то кончается Родина, Если Родина есть у тебя. Оглянись на прощанье, - и вот она Под ногами чужая земля. Толи птицы летят перелетные, Толи крысы бегут с корабля.
Tania Еременко
За бабками приехала - не доплачивают ей тама - мало об... си... рает Россию.
Tania Еременко
Этим тва... рям, где платят, там и с...рут.
ГусЕна
Такие шутихи там не котируются
viktor podtelkov
Редкостная ДУРА. Пишу это слово большими буквами, какая ДУРА, такие и буквы! Причём ДУРОЙ она была всегда! Повторюсь - редкостная.
amir amirov
очередная пиздючка вернулась без покаяния - надо вообще всех уехавших и поливавших грязью россиян лишать гражданства и поражать в правах... статьи в Конституции нужно менять
Елена
Удивила меня статья, круто же она сменила берега...., а, муж вроде нормальный (Михаил Шац), или онинет развелись, а ее понесло?!) 😂
Андрей Балашов
А что взять с евреев... у них нет Родины и им везде хорошо, где платят хорошо... В данном случае фамилия ничего не значит... у нее на роже все написано. Как и у ее бывшего муженька...
Luidmila
муж такой же, просто его еврейская мама учила поменьше рот раскрывать, чтобы позицию свою высказывать, а так он первостатейный русофоб. Да и вроде как развелись они давно, так что бывший муж..
Rustam Kuchkarov
Россияне, а почему бы вам не лишить её гражданства и выдворить из страны?
Tania Еременко
Два сапога пара. Если бы он думал иначе, такую дуру бы не имел. Просто, хорошо маскируется.
Андрей Балашов
А какого хрена она вернулась? Кто дал разрешение на въезд этой политической проститутке? Опять Путин? С подобными тварями надо поступать по принципу - умерла, так умерла... А у нее видать бабло в Испании закончилось... вот и вернулась отрабатывать выданный аванс. Нет, ребята, впускать обратно персон подобных Лазаревой и Серебрякову все равно что гадить себе на голову. Вот либерда и занимается этим...
Бронетемкин Поносец
А не подскажите, где гражданке РФ или гражданину РФ надо брать разрешение на возврат в свою страну? Для меня эта курица, нет никто и звать никак, как и до опупения талантище Серебряков, (Тихонов и Шукшин, нервно курят в сторонке) не надо думать, что я их защищаю, нет, совсем нет. Просто хочу понять, кто и каким образом дает разрешение на возврат из за границы гражданам РФ?
Андрей Балашов
А граница для чего? Там и могли бы тормознуть....
Бронетемкин Поносец
Уважаемый, я много лет занимаюсь Международными перевозками, я много лет пересекал границы разных Государств. Я задал один вопрос, "где гражданке РФ или гражданину РФ надо брать разрешение на возврат в свою страну?" Причем тут граница? На границах есть пункты перехода, там сидят пограничники осуществляя паспортный контроль, таможенники которые осуществляют контроль провозимого, проносимого груза - багажа, а так же всякие службы типа транспортного, фито санитарного и радиологического контроля. Все эти службы осуществляют контроль согласно действующего законодательства и международных договоров. Вопрос, какой закон запрещает вернутся Гражданам своей страны на Родину? Если эта курица имеет паспорт Гражданки РФ, показав его пограничникам на пункте перехода, пограничник не имеет права ее не впускать. Если она Гражданка Испании и имеет визу РФ, пограничник то же не имеет права ее не впускать. Есть разрешительные документы, добро пожаловать в страну, а службы стоящие на пограничных переходах, работают согласно Международным договорам. Еще раз повторюсь, для меня она нет никто и звать ее никак. Была бы моя воля, я бы таких и всяких Насральных, Леблядей мусоровозами на ближайшую свалку свозил, но есть закон и никуда от него не деться, увы.....
ГусЕна
Да не обьясните Вы ничего Дуралею
Андрей Балашов
На всякий закон есть исключения. По закону анальный не мог покинуть пределы РФ имея непогашенную судимость. Однако... Вот Вам и ответ... Все можно сделать при наличии желания и воли.
Бронетемкин Поносец
Покидание страны Насральным-Анальным не есть наличие желания или чего там еще, а есть срочная неотложная МЕДИЦИНСКАЯ помощь, потому и был выпущен. Все что касается насрального есть политика и не более... Сравнение не уместное. Любому уголовнику, даже тому кто совершит тяжкие или особо тяжкие преступления никто не откажет в медицинской помощи и если она не может быть оказана местным минздравом, то отправят на луну к лунатикам.
Андрей Балашов
Вот не надо песен... Срочная медицинская помощь? Срочность сразу пропадает во время оформления документов на выезд...
Бронетемкин Поносец
Пени поете только вы, есть официальная позиция, есть домыслы, есть предположения. Смысл разговора в совершенно другом...
Андрей Балашов
Эмоции держите при себе и соблюдайте правила написания. Никакие "пени" я не пою! Смысл совершенно в другом? А в чем же? Есть определенный порядок оформления въезда граждан проживающих за рубежом... ПРОЖИВАЮЩИХ... А не временно НАЕЗЖАЮЩИХ...
Бронетемкин Поносец
"Эмоции держите при себе и соблюдайте правила написания." Тут вообще ППЦ ))) какие ЭМОЦИИ? Где Андрей Балашов увидел эмоции? В каком месте я эмоционировал? Правила написания? а это как вообще? Какие правила? кем созданные и кем введенные и где? "Есть определенный порядок оформления въезда граждан проживающих за рубежом... ПРОЖИВАЮЩИХ... А не временно НАЕЗЖАЮЩИХ... " Расскажешь о таких ПРАВИЛАХ? Что за такие ПРАВИЛА о ПРОЖИВАЮЩИХ и временно НАЕЗЖАЮЩИХ. Только по медленнее, я записывать буду. Тебе особо одаренному, есть правила пересечения Государственной границы, службам которые координируют эти правила, согласно Международным договорам, фиолетово вообще, постоянно ты проживаешь за границей, временно или наскоками, прыжками, подпрыгиваниями ты пересекаешь Государственную границу. Разжевываю популярно и на пальцах. Пограничнику глубоко до лампочки как ты проживаешь, постоянно, временно, пересекаешь границу наскоками, набегами и тд и тп. Пограничнику важны разрешительные документы. Андрей Балашов, что то курит или принимает запрещенное? Андрей Балашов поделится рецептиком онного? Уж больно хорошо вштыривает Андрея Балашова... И где вас таких заумных светлоликих берут??? ))))))
Андрей Балашов
Там где мы сшибаем с деревьев подобных тебе грамотеев. Знаки препинания расставляешь как Бог на душу положит, предложения начинаешь со строчной буквы... тебя этому не учили в школе? И ваще - хамить не надо... Поносец... Словесный...
Бронетемкин Поносец
Первое: Ты где увидел хамство с моей стороны? Скопируй и покажи. Второе: "Знаки препинания расставляешь как Бог на душу положит, предложения начинаешь со строчной буквы... тебя этому не учили в школе?" Ты за своей грамотностью посматривай, а не за остальными, ты кто такой вообще? Это интернет, а не сдача экзаменов.... Права все же ГусЕна, ох как права.... "Да не обьясните Вы ничего Дуралею" Дуралей он и в Африке Дуралей, объяснять что то дуралею бесперспективно и бесполезно... За сим откланиваюсь, не интересно вести диалог с идиотами....
Александр Турчин
Это говно вонючее надо пинками гнать из РОССИИ!
Надежда
Как бы эта овца не хорохорилась, а в эпоху интернета ничего не скроешь и народ помнит историю громкоплачущей "девочки тани") Было счастливое время в ее жизни, когда веселуха с ребенком работала на ТВ вместе с шацом-кацом, зарабатывала нехилые деньжата, но тут таньку понесло на Болотную! "В 2011 году телеведущая была уволена с канала СТС без объяснения. Причиной расторжения контракта стала активная политическая позиция Лазаревой. Телеведущая участвовала в выступлении на Болотной площади, а затем вошла в состав Координационного совета оппозиции." Ну, т.е., вы понимаете, "бедствующая" лазарева побежала протестовать против своего благополучия, к-ю ей дала именно Россия!( Затем ее благоверный решил отправить надоевшую таньку с 3 детьми в Испанию, а сам остался в Москве и продолжил жить в свое удовольствие. Потом у таньки кончились деньги, обнаружилась какая-то болячка, а лечить ее там-дорогое удовольствие. Вот и вернулась наша веселунья не солоно хлебавши в "тоталитарную" Россию, где люди уже не поймут ее "шутки" НИКОГДА! Так что скачи, поскакушка, взад, в свой западный "рай", русские "бараны" тебя больше не примут!(
света снегирева Снегирева
Противная особа, гнать из нашей страны, вернулась. ни стыда. ни совести
Luidmila
Ето кто? Дама, которая вместо учёбы в университете скакала по сцене? Ну, пусть дальше скачет. А в Россию вернулась потому как наскаканные в 90-е деньги закончились, а тут как раз группу навальнят разогнали, свято-пусто место не бывает, вот оно(она) и прискакала соросовские авансы отрабатывать, его новые методички внедрять.
Прохожий по жизни
Страшна, как самая страшная смерть. Во взгляде нет ничего человеческого.
Владимир Инишев
Зачем вспоминать убогую недоиспанку?
ГусЕна
Определить статус НРУКОПОЖАТНАЯ. И бойкотировать ее появление на экране. Вмиг образумися.
Борис Митрохин
Опять к нам всякое говно возвращается
Валерий Иванович Емельяненко
Так так за бугром своего дерьма завались,а наше дерьмо им не нужно,ну может если только один раз в нашу сторону кинуть.А потом никто этих продвинутых проституток кормить не хотят вот и лезут назад. Давно пора лишать этих уродов гражданства и не пускать назад в Россию и воздух будет чище. Только вот наши законодатели никак этот вопрос не хотят или не могут: то что вырублено топором не переписать пером.
Наталья Иванова
В 1991 г. было разгромлено великое советское государство. Разгромившие его либералы (одна из оных - Таня Лазарева) на костях и на обломках прежних государственных структур не торопились создавать новое государство. Более того, они провозгласили лозунг, говоривший, что государство должно быть все меньше и меньше, что оно должно уйти из экономики, культуры, из внешней политики, финансов. Гос-во изгонялось из прежних сфер, где оно существовало. И на месте государства разверзлась пустота. 90-е годы - это когда Россия жила без государства. Эти структуры служили Западу и они быстро размножались. Эти твари получают деньги из Госдепа (США) и на нее поддерживают цветные революции, горюют, когда не получается переворота, оскорбляют нашего Президента, которого, впрочем, должен благодарить за то, что тот его на рудники за предательство не изгоняет, как поступал царь-батюшка в свое время. Поистине неблагодарная тварь, которая открывает свою пасть, в то время когда надо каяться...
Samarium
Кто она вообще такая ??? зачем писать, что она там и где проблеяла ??? Она НИКТО и имя ее НИКАК.... Сколько таких по белу свету рассеялось....
Yury Karpunin
Не нравится Россия и россияне,то и пускай живёт в Испании.Там видать востребована с лошадиной мордой и доступная.Нехрена ехать опять в Россию.Здесь надеюсь не заработает больше бобла.
ГусЕна
Из-за бабла и приехала...
Андрей Балашов
В стране баранов очень легко стрич бабло... Всякое дерьмо типа Какабидзе, Факуле, Рогнару ругают РФ, а на заработки едут сюда...
Владимир Лисуков
Ваша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. И причитает: всё равно его не брошу, как соседка дядю Гошу.
Семен Борисов
Лицедейка,отрабатывает амеровские гранты и всего то!
олег олейник
Я вспоминаю , с какой брезгливостью и пренебрежением она показательно плохо отзывалась о России и её народе , перед тем как демонстративно уехать , громко хлопнув дверью и обгадить страну ! Ей казалось , что она сильно "упакована" и может легко и безбедно прожить в Испании забыв про Россию ! Но как оказалось испанцы о ней никогда не слышали и знать её не хотят . Деньги кончились и теперь она решила зарабатывать себе старым ремеслом обплёвывать свою бывшую родину , а подзаработав опять с большой помпой и шумом укатить за бугор ! Считаю , что не место этой сучке находиться и зарабатывать в России , что бы потом опять её предавать !
Valentina Fortuna
GONITE EE K TCERTOVOI MATERI.
ГусЕна
Куда?:)))
Одиссей
согласен! "K TCERTOVOI" - это слишком мягко, слишком близко и слишком толерантно. Любой русскоговорящий человек сходу найдет определение "матери", которое не пропустит цензура.... )))
ГусЕна
Эт о все болтовня...
Андрей Балашов
Ейная подруга, считающая себя ДАМОЙ и знающая 4 языка, которая пишет с ошибками и коряво выражает свои мысли, как-то пожурила меня что я в общении с ней не пользуюсь нормальной русской нецензурной лексикой... при этом в первом своем комменте она отправила меня в длительное эротицкое путюшествие. А эта ГумЕбёна того же поля ягодка... Фу, скорее кусочек удобрения с того же поля....:-)
Андрей Балашов
А чо так близко?
Владимир Eвтушенко
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ГусЕна
Опять БаклашОвкин с усиками Унылого Гамна причитает и жалицца:))) Неужели какая-нибуть Шмонька позарилась в 70-е на этого Чмыря? Третьесортная бабеха небось нашлась...Но, скорее всего у него было много жен. Кто тапое Дерьмецо терпеть будет....
Владимир Eвтушенко
Так эта дамочка к НГУ не имеет никакого отношения абсолютно. Год проучилась в Ново=ском пединституте, изгнали за несдачу экзаменов. Годик в Кемеровском институте культуры, но и там отчислили за неуспеваемость.
Татьяна
Эта кобыла с либеральным мировоззрением пытается из себя что-то представлять, но никак не получается у неё, вся избегалась и измоталась, извелась, бедолага, за 30 серебреников все ляжки стёрла, пытаясь наставить нас, баранов, на путь истинный. Из всех вузов отчисленная, смешная некрасивая кобыла, даже жаль её.
Татьяна
Это мразь с самой большой буквы!!!!! Противна и мордой и душой и словами!!!!! Гнать таких тварей надо подальше от России, пусть гадит в другом месте, а не в моей стране!!!!!
Леонтий Букштейн
Не будем обзывать ее и гнобить. Она сама, своими усилиями выбилась из безвестности, не имея высшего образования крутилась на самом верху, без конца меняла места, телеканалы и профиль работы. Ну да, не красавица, зато боевая. И на прожиток в теплой стране Испании сама заработала. Один изъян: затесалась в ряды псевдо-оппозиционеров, стала поливать помоями страну, где родилась, выросла и окуклилась. Ну так что же? Кого волнуют ее экзерсисы? Пускай себе. Ее не слушали, не слушают и слушать не будут. А ветер, он всякую пыль по задворкам носит...
Андрей Балашов
За что боролась на то и напоролась... По Хуану и сомбреро...
Матрена Редькина
Все правильно, но таким не надо давать возможность рубить деньги в России. Пусть это делает в "свободной" и "толерантной" стране. Кстати, мужиком она смотрелась бы более органично. Ей стоит подумать.

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