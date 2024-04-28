В Казахстане опровергли сообщения о передаче ВСУ списанных военных самолетов

Сообщения о якобы передаче списанных военных самолетов из Казахстана для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствует действительности, говорится на сайте казахстанского государственного предприятия "Казспецэкспорт".
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