🔥Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму сохранится до 12 сентября С 9 до 12 сентября в горах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность, предупредили в ГУ МЧС России по РК.
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