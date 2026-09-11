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Контрафронт

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Мексика: один человек был убит на улице Чиуауа и Себастьян Лердо де Техада в колонии Реформа,...

Мексика: один человек был убит на улице Чиуауа и Себастьян Лердо де Техада в колонии Реформа, Сьюдад-Обрегон, штат Сонора, около 11:00 (18:00 по Гринвичу) в результате стрельбы.

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