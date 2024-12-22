Маск призвал проверять когнитивные способности чиновников в США

TASS/AP/Manuel Balce Ceneta Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников на фоне того, что действующая конгрессвумен от штата Техас, 81-летняя Кэй Грейнджер оказалась в доме престарелых для больных деменцией, потерявшись на улице.
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