Маск призвал проверять когнитивные способности чиновников в США

TASS/AP/Manuel Balce Ceneta Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников на фоне того, что действующая конгрессвумен от штата Техас, 81-летняя Кэй Грейнджер оказалась в доме престарелых для больных деменцией, потерявшись на улице.