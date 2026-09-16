США намерены выяснить причины задержки разморозки $43 млн в Citibank

Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул намерен выяснить причины задержки разморозки белорусских средств в Citibank.
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