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Царьград

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США намерены выяснить причины задержки разморозки $43 млн в Citibank

США намерены выяснить причины задержки разморозки $43 млн в Citibank

Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул намерен выяснить причины задержки разморозки белорусских средств в Citibank.

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