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Царьград

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Никакого алкоголя: как правильно провести поминки, через год после смерти

Никакого алкоголя: как правильно провести поминки, через год после смерти

Священнослужители напомнили о главных традициях поминального дня и запрете на алкоголь у могилы.В преддверии памятных дат православные христиане часто задаются вопросом о том, как достойно провести годовщину кончины близкого родственника.

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